شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: سياسة مصر الخارجية شهدت طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن السياسة الخارجية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت طفرة تاريخية لم تحدث من قبل، وحدث تنوع كبير فى علاقات مصر الخارجية، وتنوع فى مصادر التعاون سواء العسكرى أو الاقتصادى أو السياسى أو الدبلوماسى.

وتابع غنيم، أن علاقات مصر الخارجية امتدت على المستوى الإفريقى والعربى والآسيوى والأوروبى، وهو ما يؤكد أن مصر تتمتع بثقل كبير داخل الاتحاد الإفريقى وعلاقات متميزة مع دول إفريقيا كلها وبالخصوص دول حوض النيل ووسط القارة، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال زياراته الخارجية والجولات المكوكية منذ توليه الرئاسة، الأمر الذى أعاد لمصر مكانتها وريادتها الخارجية بين دول العالم.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن "القمة المصرية الأردنية "بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تأتى فى توقيت دقيق، وتأكيد على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التى تشهدها المنطقة.

وأشار غنيم، إلى أن هذه القمة تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومتابعة القضايا الإقليمية الجارية، حيث شهدت المباحثات ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما يؤكد دعم مصر والأردن للقضية الفلسطينية وحرص الجانبين على حل الدولتين.