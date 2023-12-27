وفاة رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان

توفي اسحق أرازي رئيس الطائفة اليهودية في لبنان التي لا تعد أكثر من ثلاثين شخصا تقريبا، كما أفاد مصدر من عائلته الأربعاء ومحامي هذه الطائفة. وكان اسحق أرازي (80 عاما) يتولى منصب رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان.

واوضح المحامي باسم الحوت لوكالة "الصحافة الفرنسية": "لقد توفي الثلاثاء ودفن في اليوم نفسه" في المقبرة اليهودية في بيروت.

وتراجع عدد أفراد الطائفة اليهودية في لبنان المعترف بها ضمن إحدى الطوائف الـ18 على مر السنوات. وتراجع عددها من 22 ألف شخص قبل الحرب الأهلية (1975 - 1990) إلى "نحو ثلاثين شخصا" اليوم بحسب المحامي.

وقد هاجر غالبية أفراد هذه الطائفة خلال الحرب إلى الولايات المتحدة والبرازيل أو أوروبا خصوصا فرنسا أو إيطاليا بحسب المحامي. وقال "لكنهم بقوا متمسكين بلبنان وكثيرون منهم يزورونه بانتظام".

وكان اسحق أرازي أشرف في مطلع الألفية على أعمال ترميم الكنيس الوحيد في بيروت الواقع في حي وادي أبو جميل التي كانت تسمى منطقة وادي اليهود.

وعبّر في حديث مع وكالة "الصحافة الفرنسية" عام 2009 عن "سرور كبير" ببدء عملية ترميم الكنيس الوحيد في بيروت. وقال "نأمل في أن تؤدي مبادرة ترميم الكنيس إلى توسع الجالية اليهودية مجددا".

دشن الكنيس عام 1926 وهو أحد أكبر الكنس في العالم العربي، لكنه تضرر خلال المعارك في وسط بيروت خلال الحرب الأهلية وتم نهبه.