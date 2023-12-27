مطلوب دم من فئة A+ لمريض سرطان في مستشفى دار الحكمة بمنظقة تل الأبيض- قضاء ⁧‫بعلبك

مطلوب دم من فئة "A+" لمريض سرطان في مستشفى دار الحكمة، في منظقة تل الابيض قضاء ⁧‫بعلبك‬⁩ . على الراغبين بالتبرع التواصل عبر الرقم التالي: 81751300.

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