العمار أعلن من المركز الكاثوليكي للإعلام رسالة البابا فرنسيس حول "الذكاء الاصطناعي والسلام"

أعلن رئيس اللجنة الأسقفية "عدالة وسلام" المطران مارون العمار رسالة البابا فرنسيس لمناسبة اليوم العالمي للسلام السابع والخمسين بعنوان "الذكاء الاصطناعي والسلام"، في مؤتمر صحافي عقده في المركز الكاثوليكي للإعلام بمشاركة مدير المركز المونسنيور عبدو ابو كسم وعضو اللجنة الاسقفية "عدالة وسلام" الدكتور جورج بيطار.

بداية رحب ابو كسم بالحضور وقال: "نطلق اليوم رسالة قداسة البابا في اليوم العالمي للسلام على ان يتم الاحتفال بهذا اليوم في السابع من كانون الثاني في الصرح البطريركي في بكركي الساعة العاشرة صباحا".

ولفت إلى "أننا نطلق هذه الرسالة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والسلام"، ونتساءل امام هذا التطور العجيب كما سموه في المجمع الفاتيكاني الثاني للاعلام، انه من الاختراعات العجيبة، واليوم نحن نتكلم على الذكاء الاصطناعي حيث ينظر العالم اليه وكأنه اختراع جديد ربما يقلص عقل الإنسان ويفتح الآفاق على العالم الالكتروني والعالم السيبراني وعالم الانترنت وربما يغني البشرية. من هذا المنطلق نسال هل الذكاء الاصطناعي هو نعمة للبشرية ام نقمة".

وأضاف ابو كسم: "لهذا السبب تدرس الكنيسة هذا الاختراع العجيب لكي تستطيع ان توجه ابناءها في التعامل معه، جاءت رسالة قداسة البابا لهذه السنة لمناسبة يوم السلام العالمي لتتكلم عن السلام وما يستطيع ان يقدمه له الذكاء الاصطناعي، هل سيكون هذا الذكاء الاصطناعي في خدمة السلام ام انه سيسبب لا سمح الله مشاكل في عالمنا، على ان نقيم ندوات حول هذا الموضوع لنتبحر أكثر فأكثر في ماهية هذا الاختراع العجيب".

وتحدث المطران العمار عن إيجابيات الذكاء الاصطناعي واهدافه، انطلاقا من رسالة البابا فرنسيس حول هذا الموضوع وارتباطه بالسلام"، وقال: "الذكاء الاصطناعي اصبح في كل مكان وتأثيره قوي في توجه العالم وفي التربية العالمية وبالتقدم والتطور العالمي، لذلك رأت الكنيسة وعلى رأها قداسة البابا انه لا يمكننا الا الاضاءة على هذه المادة العجيبة التي دخلت المجتمع بقوة ورأى قداسة البابا انه يجب ان تكون مصدرا للسلام ولذلك قدم لنا هذه الرسالة التي تجعلنا نفكر كأشخاص ودول وهيئات ومؤسسات عالمية كيف يمكن ان نوجه هذا المخلوق الجديد نحو السلام. وهذه الغاية الاساسية التي وضعها قداسة البابا لان الذكاء الاصطناعي ليس محصورا في بيئة او دولة معينة بل اصبح عالميا من هنا رأى انه لا يمكننا التحدث عن السلام من دون الاخذ في الاعتبار العنصر الجديد وتوجهه نحو السلام بعيدا من السلبيات".

وأشار العمار الى ان الذكاء الاصطناعي "يهدف إلى تحسين حياة البشر والبشريّة عبر العمل على توقّف الصراعات في أنحاء العالم، وعلى تقديم المساواة الإنسانيّة بين الشعوب عبر التطوّر الإيجابي للحياة وخلق عالم اكثر إنسانيّة وإنصاف المهمّشين والضعفاء".

واعتبر ان "الذكاء الاصطناعي نعمة إنسانيّة لأنّه تعبير عن إظهار الكرامة الإنسانيّة الّتي وهبنا إياها اللّه في الخلق، والقدرة الإبداعيّة عند الإنسان".