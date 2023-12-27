الجيش الإسرائيلي: رصدنا 3 طائرات مسيرة اخترقت الحدود من لبنان وسقطت في منطقة جبل الروس

اعلن الجيش الإسرائيلي بانه رصد 3 طائرات مسيرة اخترقت الحدود من لبنان وسقطت في منطقة جبل الروس. بدورها، تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن إطلاق 16 صاروخًا من لبنان تجاه كريات شمونة، نتج عنها أضرار في عدد من المباني.

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