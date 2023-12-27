أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة وردًا على ‏جرائم العدو المتكرّرة واستهدافه لمنازل المدنيّين في بنت جبيل إستهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر الأربعاء‎ ‌‏27-12-2023 مستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مستعمرة كريات شمونة ‌بـ30 صاروخ كاتيوشا ردًا على ‏استهداف منازل المدنيّين في بنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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