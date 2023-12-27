الأب نصر: قضية المعلم المتقاعد هي قضية المؤسسة التربوية ككل وعلينا التوصل الى حلول منطقية

أشار الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، خلال اجتماع تربوي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، الى أننا "نأمل خيرا في هذه اللجنة التي تشكلت واعطاها وزير التربية عباس الحلبي مهلة محددة لانجاز مهمتها وعملها، ونحن نتكل ونراهن على جدية عمل هذه اللجنة للتوصل الى حلول ترضي جميع الافرقاء وتبدد الهواجس، وهذا هو المهم".

وأكد الأب نصر، أن "قضية المعلم المتقاعد هي قضية المؤسسة التربوية ككل وعلينا التوصل الى حلول منطقية عادلة ترضي جميع الافرقاء خلال هذه المهلة الزمنية المحددة".

بدوره، لفت نقيب المعلمين نعمه محفوض وأعضاء مجلس النقابة، الى أنني "أود أن ابدأ حديثي بالاجواء الايجابية التي سادت هذا الاجتماع، البعض يقول ان في هذا القانون ثغرات وعثرات ورأينا انه قانون نافذ، ونحن منفتحون في اللجنة على درس كل الاليات ومشاريع القوانين التي تسهل العملية التربوية، وكما قال الاب نصر على المدارس ان تبقي الخمسة الاف عائلة المتقاعدين على قيد الحياة".

واضاف "هدف اللجنة في اجتماع الغد، درس الاليات ومشاريع القوانين التي تساعد المؤسسات حتى اذا تم تنفيذ هذا القانون لا يكون حجر عثرة امام المؤسسات التربوية"، مؤكداً "حرصه على المتقاعدين والمؤسسات التربوية واستمرار العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة".