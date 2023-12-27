نتانياهو اعتبر أنّ أردوغان "آخر من يعظه بالأخلاق" بعد تشبيه الأخير له بهتلر

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية في العاصمة أنقرة، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في هذا الخصوص، متسائلاً: "ما الفرق بينكم (نتانياهو وجيشه) وبين ما فعله (الزعيم النازي الألماني) هتلر؟ ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر".

بدوره، رد نتانياهو على كلام الرئيس التركي، بالقول "أردوغان، الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد، والذي يحمل الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين الذين يعارضون حكمه، هو آخر شخص يمكنه أن يعظنا بالأخلاق".