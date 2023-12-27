أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "الدفاعات الجوية تعترض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة". ويأتي ذلك بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية تضاف إلى اعتداءاتها على جنوب لبنان، مسببة خسائر بالأرواح وخسائر مادية.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية تعترض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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