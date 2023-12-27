"القسام": إستهدفنا 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "إستهداف 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، ووقوع عدداً من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح".

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