انت الان تتابع خبر ملكة جمال العراق السابقة تزور "غلاف غزة" وتتضامن مع إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت عيدان، صوراً على صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، تضمنت لقاءات مع جنود الجيش الإسرائيلي، فيما كتبت تعليقاً: "لقد قمت اليوم بزيارة كفار عزة، المكان الذي أدى وقع فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس وارتكبت مذبحة راح ضحيتها عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها".

وأضافت، "على بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس. لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسيًا، لكنني مازلت مصدومًا وعجزت عن التعبير. لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش"، وفق قولها".



وكانت قد وصفت سارة عيدان، مدينة القدس المحتلة بأنها مدينتها المفضلة في إسرائيل، وقالت في ختام زيارة مثيرة للجدل لكيان الاحتلال بإنها ستفتقد المدينة.

وفي عام 2017، وجهت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان من إسرائيل دعوة إلى التعايش والسلم الإقليمي خلال زيارتها الأولى إلى الكيان، بعد تعرضها لانتقادات إثر التقاط ونشر صورة "سيلفي" مع نظيرتها الاسرائيلية.‏

‏وطالب مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، بسحب الجنسية العراقية من "سارة عيدان" وتجريدها من لقب ملكة جمال العراق؛ بسبب مواقفها الداعمة لإسرائيل.