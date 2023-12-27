اخبار العالم

في مباراة مؤجلة.. الزوراء يهزم نفط الوسط في دوري النجوم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر في مباراة مؤجلة.. الزوراء يهزم نفط الوسط في دوري النجوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد ملعب الزوراء عند الساعة الخامسة لقاء الفريقين والذي انتهى بفوز الزوراء 2-0.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه عن طريق حسن عبد الكريم لكن حكم اللقاء الغى الهدف بعد العودة الى الفار في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 70 سجل مراد محمد هدف التقدم للزوراء عن طريق اللاعب مراد محمد ، وجاء هدف الزوراء الثاني عن طريق محمد علي عبود في الدقيقة 90+1.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا