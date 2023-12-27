كيم يدشن أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي للحزب الحاكم

سيئول تفرض عقوبات على رئيس استخبارات بيونج يانج

سيئول ـ وكالات: دشَّن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج ـ أون في بيونج يانج أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي الذي يعقده الحزب الحاكم في نهاية كلِّ عام، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وبدلًا من خِطاب رأس السنة الجديدة، دأب كيم في السنوات الأخيرة على استخدام هذا الاجتماع السنوي لحزب العمَّال الكوري منصَّة للإعلان عن سياسات بلاده في المجالات الرئيسية مثل الدبلوماسية والأمن والاقتصاد.

وكان كيم أعلن في اختتام الاجتماع الفائت في الأول من يناير الماضي عن «زيادة هائلة في الترسانة النووية لكوريا الشمالية».

وفي خِطاب ألقاه الثلاثاء في افتتاح أعمال اجتماع نهاية هذه السنة قال كيم، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إنَّ 2023 كان «عام تحوُّلات عظيمة وتغيُّرات كبيرة»، بخاصة في ما يتعلق بالقدرات العسكرية لبيونج يانج.

إلى ذلك فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي بسبب نشاطات غير مشروعة عبر الإنترنت بعد إطلاق صاروخ من جانب بيونج يانح في منتصف ديسمبر على ما أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء.

واتهمت سيئول، ري شانج هو مدير المكتب العام للاستطلاع بأنَّه «كسب عملات أجنبية من خلال نشاطات إلكترونية غير قانونية وسرقة تكنولوجية».

وأوضح بيان الخارجية الكورية الجنوبية أنَّ تصرفاته أسهمت في «تحقيق إيرادات للنظام الكوري الشمالي ووفرت أموالًا لنشاطات نووية وأخرى مرتبطة بالصواريخ».

ويشتبه في أنَّ الجهاز الذي يرأسه ري شانج هو يشرف على مجموعات القرصنة الإلكترونية كيمسوكي ولازاروس واندارييل التي تفرض عليها كوريا الجنوبية عقوبات أساسًا.