الفلبين تعلن تسجيل زيادة قدرها 381% في الإصابات بداء "الشيكونغونيا"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات في الفلبين اليوم الأربعاء تسجيل زيادة قدرها 381% في عدد الإصابات بداء "الشيكونغونيا " الذي ينتقل عبر قرصات البعوض.

وحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن السلطات سجلت 2854 إصابة بالمرض في الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع تسجيل 593 إصابة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولم تسجل السلطات أي حالات وفاة جراء المرض الذي يتشابه مع مرضي حمى الضنك وفيروس "زيكا"، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات والصداع والإجهاد والقيئ والطفح الجلدي.