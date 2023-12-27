العراق: اعتقال 5 إرهابيين أحدهم مشترك بجريمة سبايكر في الأنبار وكركوك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، أحدهم مشترك بجريمة سبايكر، في محافظتي الأنبار وكركوك.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة في المحافظتين، أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/إرهاب) في أقضية الفلوجة والرطبة والكرمة وقضاء كركوك، أحدهم مشترك بجريمة سبايكر، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية أصوليا.

يذكر أن (جريمة سبايكر) نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر في يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل مركز محافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رميا بالرصاص ودفن بعضهم أحياء.