ما هو صاروخ RPO-A الذي استخدمته كتائب القسام لأول مرة ؟

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت كتائب القسام، عن صاروخ RPO-A الذي استخدمته للمرة الأولى اليوم، في عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيل، ونشرت صورته وبعض المعلومات عن الصاروخ الجديد.

وقالت عبر حسابها: "إن صاروخ RPO-Aهو قاذف محمول على الكتف صناعة روسية، ويشبه عمل قاذفة LAW المضادة للدبابات، ويُستعمل صاروخ RPO-A للهجوم على مواقع إطلاق النار المخفية من العدو، أو لاستهداف قوات المشاة".

وأضافت القسام، أن الصاروخ يستخدم أيضا لتعطيل المركبات المدرعة الخفيفة، ويبلغ مدى التصويب بمنظار الديوبتر 600 متر، ومنظار OPO البصري 450 مترًا، ومنظار OPO-1 يصل إلى 850 مترًا.