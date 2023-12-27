"كيودو": الرئيس الصيني أبدى "ترددا" بشأن تسوية الخلافات مع طوكيو

ياسر رشاد - القاهرة - تردد الرئيس الصيني شي جين بينج في التوصل لتسوية للخلافات القائمة بين بكين طوكيو، وذلك خلال محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في نوفمبر الماضي.

ووحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت الوكالة عن مصادر يابانية وصينية مطلعة - لم تسمهم - القول إن استجابة شي كانت سلبية تجاه طلب كيشيدا بشأن ضرورة سحب الصين للعوامات التي قامت بكين بوضعها في المنطقة التجارية الخالصة التابعة لليابان، والتي تديرها طوكيو في بحر الصين الشرقي.

ووفقا للمصادر، "رفض" شي دعوة كيشيدا لإزالة العوامات الصينية المتمركزة بالقرب من جزر "سينكاكو" المتنازع عليها بين الصين واليابان، واكتفى الرئيس الصيني بالقول إنه "يتعين على بكين وطوكيو التباحث بشأن وجهات نظرهما المختلفة بشأن بحر الصين الشرقي.

ونقلت المصادر عن شي قوله أيضا لكيشيدا بشأن قضية احتجاز مواطنين يابانيين في الصين، إن "بكين ستتعامل مع قضية احتجاز المواطنين اليابانيين، وفقا للقوانين الصينية.

ووفقا للتقرير، لم يتم الكشف من قبل سواء من جانب اليابان أو الصين، عن كافة تفاصيل اجتماع كيشيدا وشي، والذي عقد على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وخاصة تفاصيل ردود الرئيس الصيني على رئيس الوزراء الياباني.