اخبار العالم

المقاومة تنشر مشاهد لطائرة دون طيار أسقطتها من سماء غزة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت سرايا القدس مشاهد للطائرة الإسرائيلية، بدون طيار من طراز "Sky Racing" رقم 523 - التي أسقطتها في سماء مدينة غزة.

أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت طائرة مروحية بصاروخ سام 18" في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

 

وأضافت أن المقاتلين تمكنوا من قنص جندي صهيوني شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

 

كما كشفت كتائب القسام، عن صاروخ جديد دخل ميدان الحرب، وهو صاروخ  (RPO-A)  ذو قدرة تدميرية عالية.

 

 

ef19ab03b3.jpg

 

وقالت القسام، إنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا، واستخدمت لأول مرة صاروخ (RPO-A) المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

6b857185ad.jpg

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا