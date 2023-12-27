كندا: تصرفات إسرائيل في غزة قد تضر بالسلام على المدى الطويل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 ، إن بلاده وحلفاءها "يشعرون بقلق متزايد" من أن تضر الخطوات الإسرائيلية بالسلام في الشرق الأوسط على المدى الطويل.

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وذكر ترودو خلال حديث مع قناة سي بي سي نيوز أن كندا وحلفاءها مثل أستراليا والولايات المتحدة "يساورهم قلق متزايد" من أن الخطوات الإسرائيلية قصيرة المدى تعرض للخطر السلام طويل الأمد بالمنطقة والدعم المقدم.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن كندا ستواصل دعم "حل الدولتين" بشأن القضية الفلسطينية.

وعلق ترودو على تصويت بلاده المؤيد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو لوقف إطلاق نار إنساني عاجل في غزة .

وقال بهذا الخصوص: "لقد غيرنا الطريقة التي عبرنا بها عن ذلك، لكن موقفنا نفسه لم يتغير»، دون مزيد من التفسير.

المصدر : وكالات