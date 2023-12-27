الرئيس الفرنسي: نحاول التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، إن بلاده تحاول "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة " الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ شهرين ونصف.

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جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تطرق فيه إلى لقائه بالعاهل الأردني عبد الله الثاني في إطار زيارته إلى عمان التي تستغرق يومين.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا والأردن تعملان معًا لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن وتلبية احتياجات شعوب المنطقة.

ولفت إلى أن بلاده قدمت مساعدات بقيمة 100 مليون يورو لسكان غزة حتى الآن، دون تفاصيل إضافية.

وأوضح ماكرون أنه يدعم إنشاء منصة مساعدات إنسانية لغزة في الأردن حتى تصل المساعدات إلى المنطقة، وأن بلاده ساهمت بالفعل بهذه المنصة.

وفي هذا السياق، أكد ماكرون أن 11 طنا من المساعدات الإنسانية وصلت العاصمة الأردنية عمان اليوم، وسيتم إرسال مساعدات إضافية في الأيام المقبلة.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة حل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية.

المصدر : وكالات