مركب فرعوني.. ضبط 1833 قطعة أثرية داخل منزل في المنيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتعاون مع وحدة مباحث الآثار، اليوم الأربعاء، موظف بالمعاش، وعثر داخل منزله على 1833 قطعة أثرية، متنوعة ما بين تماثيل وأواني فرعونية، وعملات يونانية رومانية، ومركب مثبت عليه تماثيل مختلفة.

وقال مصدر بقطاع آثار المنيا، إن معلومات كانت قد وردت لمباحث الآثار بقيام المتهم "موظف بالمعاش" له معلومات جنائية، مقيم مركز مغاغه، بالاتجار في الآثار، ووجود قطع أثرية داخل منزله، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف منزل المتهم وضبطه وعثر على أكثر من 1833قطعة أثرية متنوعة.

أضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن أبرز القطع الأثرية المضبوطة لدى المتهم، مركب خشبي عليه نقوش وكتابات فرعونية، ومثبت عليه 7 تماثيل خشبية، وكذلك 9 أواني ألباستر مختلفة الأشكال والأحجام، و3 وجوه خشبية، و2 مزهرة من الزجاج، و3 تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية، وتمثال لسيدة من الحجر الملون عليه نقوش فرعونية، وتمثال لسيدة في الوضع الأزوري من الحجر عليه نقوش وكتابات هيروغليفية.

كما عُثر على تمثال لفرس النهر، و17 تميمة مختلفة الأشكال، جميعهم قطع أثرية تعود لعصور فرعونية مختلفة، و1795 عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر اليوناني الروماني.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشي الآثار أفادوا بأن القطع المضبوطة أثرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.