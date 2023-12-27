وزير خارجية إسرائيل: يتعين على نصر الله فهم أنه التالي ما لم يبتعد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني

اشار وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين بانه "يتعين على امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله فهم أنه التالي ما لم يبتعد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني".
ولفت وزير الخارجية الإسرائيلي الى ان إبعاد حزب الله عن الحدود إما أن يتم من خلال الدبلوماسية أو الحرب.
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