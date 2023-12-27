تعميم صورة قاصرين غادرا منزلهما في بلدة راس المتن - حمانا ولم يعودا

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان، بانه تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودين القاصرين:

- ليلاس انس زيدان (من مواليد عام 2007، سورية).

- محمد يحيى انس زيدان (من مواليد عام 2016، سوري)، اللذين غادرا قرابة الساعة التاسعة عاشر من تاريخ 26-12-2023 منزل ذويهما الكائن في بلدة راس المتن - حمانا، ولم يعودا لغاية تاريخه.

واملت من الذين شاهدوهما أو يعرفون مكانهما، الاتصال بمخفر راس المتن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 380294-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.