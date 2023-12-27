القوات الاسرائيلية أطلقت قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط

أطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، والطيران الاستطلاعي المعادي حلق في أجواء قضاء صور والساحل البحري.

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