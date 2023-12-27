رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قواتنا على مستوى عالٍ جدا من الاستعداد على الجبهة الشمالية مع لبنان

اعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، خلال جولة ميدانية أجراها في القيادة الشمالية إن الجيش الإسرائيلي وقيادته الشمالية في حالة "جهوزية عالية جدا".

وأجرى هليفي تقييما للأوضاع على جبهة لبنان في ظل تصاعد المواجهات مع حزب الله، بحسب ما جاء في بيان صدر عن جيش الاسرائيلي، كما صادق على خطط خاصة بالقيادة الشمالية، بالتعاون مع قائد القيادة الشمالية، أوري غوردين وقادة آخرين".

نقل البيان عن هليفي قوله: "المهمة الأولى التي تقع على عاتقنا هي إعادة المواطنين إلى وضع آمن، وهذا سيتطلب وقتا"، وتابع "صادقنا اليوم على مجموعة متنوعة من الخطط المحتملة للمستقبل".

وأضاف "علينا أن نكون مستعدين للهجوم إذا لزم الأمر. الجيش الإسرائيلي ومن ضمنه القيادة الشمالية على مستوى عالٍ جدًا من الجهوزية. حتى الآن يتم إدارة المعركة هنا بشكل صحيح وصارم، ويجب أن نواصل على نفس النحو. لن نعيد السكان دون توفير الأمن والشعور بالأمان".