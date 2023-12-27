نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ضابط سابق بالمخابرات الإسرائيلية، أن "القول إن حماس تنهار ليس صحيحا وكل يوم نواجه معارك صعبة". كذلك نقلت الصحيفة عن رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أن "حماس أظهرت قدرة على الاستبدال السريع لقادتها القتلى".

كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز" عن ضابط إسرائيلي: القول إن حماس تنهار ليس صحيحا وكل يوم نواجه معارك صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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