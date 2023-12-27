شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 9 أيام ومصرع 24.. إخماد حريق مستودع الوقود الرئيس في غينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة في غينيا اليوم أنها تمكنت من إخماد الحريق الناجم عن انفجار في مستودع الوقود الرئيس، الذي نتج عنه مقتل 24 شخصًا وإصابة 445، بعد تسعة أيام على اندلاعه.

وقالت الحكومة في بيان، إن فرق الطوارئ ومكافحة الحرائق والإنقاذ، تمكنت من "إخماد الحريق بالكامل"، مشيرة إلى أن عمليات تبريد جميع منشآت البنزين مستمرة، وأن منطقة الحادث لا تزال مغلقة لدواعي التحقيق.

حريق غينيا

أضافت أن 11 قتيلًا من بين 24 لم يتم التعرف على هويتهم بعد، مشيرة إلى أن 31 جريحاً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى فيما خرج 423 شخصا.