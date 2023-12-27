عاجل.. ننشر تفاصيل لقاء حميدتي برئيس أوغندا

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، صورًا للقاءه مع رئيس أوغندا يوري موسيفيني، مساء اليوم في كمبالا.

غرد حميدتى، عبر صفحته الرسمية على تويتر سابقًا" أكس حاليا"، عن سعادته بلقاءه برئيس أوغندا يوري موسيفيني بمنزله، لبحث تطورات الأوضاع في السودان وجهود وقف الحرب.

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن بحثًا تطورات الأوضاع في السودان وما ترتب على ذلك من معاناة الشعب السوداني، خلال الشهور الماضية.

وأكد حميدتي، أن قدمت للرئيس موسيفيني، شرحًا مفصلا حول أسباب نشوب الحرب التي أشعلها الفلول بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة والجهات التي تعرقل الحل وتدعم استمرار الحرب.

وأضاف:" طرحت أيضًا رؤيتنا للتفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة".

وقدم شكره للرئيس موسفيني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما نشكر الشعب الأوغندي على تضامنهم واستضافتهم أعداد كبيرة من السودانيين الذين دفعتهم ظروف الحرب لمغادرة السودان، لا زلنا متمسكين بمخرجات قمة رؤساء الإيقاد التي انعقدت في جيبوتي، وسنمضي في تنفيذ ما التزمنا به من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا واستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا.

ومن جانبه أكد الرئيس موسفيني، دعمه الكامل للشعب السوداني وسوف يعمل علي دفع جهود تحقيق السلام والاستقرار في الدولة، مشيرًا إلى أنه سوف يسخر كافة إمكانياته وعلاقاته لمساعدة السودانيين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخهم.



