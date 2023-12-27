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وزيرا خارجية الإمارات وبولندا يبحثان هاتفيًا المستجدات في المنطقة

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ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية بولندا رادوسواف سيكورسكي، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، هنأ الشيخ عبدالله، رادوسواف بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في بولندا، معربا عن تمنياته له في مهام عمله، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ عبدالله تطلعه للعمل مع رادوسواف لاستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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