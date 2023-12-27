أحدث مدافع “هاوتزر” تنشرها روسيا لمواجهة القوات الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة روستيخ الحكومية الروسية للدفاع، الأربعاء: أن موسكو تعد خطة لنشر قريباً أحدث مدافع «هاوتزر» لمواجهة القوات الأوكرانية.

وقال سيرغي تشيميزوف، رئيس الشركة في مقابلة مع الوكالة الروسية للإعلام: إن اختبار وحدات ذاتية الدفع الجديدة من طراز «كووليشن-إس في» انتهى وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل وقال: إن تسليم الدفعة التجريبية الأولى سيتم بحلول نهاية 2023.

وتابع تشيميزوف قائلاً: «أعتقد أنها ستظهر هناك (في أرض المعركة بأوكرانيا) قريباً؛ نظراً لأن مدافع (الهاوتزر) من هذه الفئة مطلوبة لتوفير ميزة على نماذج المدفعية الغربية من حيث مدى إطلاق النار».

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء في وقت سابق من الشهر، أنه تم بالفعل نشر أحد مدافع «هاوتزر» من طراز «كووليشن-إس في» على خط المواجهة في أوكرانيا.

وذكرت «تاس»، أن مدافع «هاوتزر»، التي يصل مداها إلى 70 كيلومتراً، مزودة بمدفع حديث من طراز «2إيه88» عيار 152 مليمتراً بمعدل إطلاق يبلغ أكثر من 10 طلقات في الدقيقة، فضلاً عن نظام حديث لجعل عمليات التوجيه واختيار الهدف آلية.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن قصفاً خلال الليل استهدف مناطق بوسط وجنوب وغرب أوكرانيا. وتم إطلاق صافرات إنذار بشأن غارات جوية في مناطق أوديسا وخميلنيتسكي وخيرسون وميكوليف صباح الأربعاء. وحذرت القوات الجوية الأوكرانية السكان من تهديد الطائرات المسيّرة، داعية الأشخاص إلى التوجه إلى الملاجئ.