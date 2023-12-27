بطائرة مُسيرة.. فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت فصائل عراقية مسلحة تُعرف نفسها على أنها "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بطائرة مسيرة.

وكانت "المقاومة الإسلامية استهدفت أمس الثلاثاء، بالصواريخ قاعدة الشدادي التي تضم قوات أمريكية في سوريا.

سبق وأن أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة حرير في محافظة أربيل شمالي العراق، والتي تضم قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت السلطات العراقية قبل فيما سبقها، إن هجوماً بطائرة مسيّرة مفخخة، استهدف قاعدة تضمّ قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي قرب مطار أربيل في شمال العراق الاثنين، ما أدّى إلى وقوع "إصابات".

وذكر بيان صادر عن المتحدّث باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن "جماعات خارجة عن القانون" قامت بإرسال "طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني" بعد ظهر الاثنين، ما أدى "إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار"، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

وتقول واشنطن إنها وثقت 103 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.