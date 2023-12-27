شهادات تقدير ومبالغ مالية.. إعلان الفائزين بـ"جائزة سوهاج للتميز الوظيفي" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

سلَّم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، جوائز مسابقة "جائزة سوهاج للتميز الوظيفي 2023" في دورتها الأولى، والتي أطلقتها المحافظة، لتكريم وتحفيز المتميزين من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين الحاصلين على جوائز المسابقة، مشيدًا بجهود جميع المتقدمين المشاركين ممن لم يحالفهم التوفيق، والمستوى المتميز للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تشجيع وتكريم المتميزين، وحث الجميع على النجاح والتفوق بما ينعكس على حجم الإنتاج بالعمل.

واستعرض أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مراحل الجائزة المختلفة منذ إطلاقها، والتي تشمل 4 فئات رئيسية هي أفضل إدارة عامة، وأفضل إدارة، وأفضل موظف، وأفضل عامل/ سائق، لافتًا إلى اتباع كافة معايير الشفافية أثناء تقييم المشاركين، واختيار الفائزين بالجوائز.

وفي نهاية الحفل تم إعلان الفائزين وتسليم الجوائز، ففي فئة أفضل إدارة عامة حصدت الإدارة العامة لشئون مكتب محافظ سوهاج المركز الأول كأفضل إدارة عامة، وتسلم درع الجائزة وشهادة تقدير الدكتور محمد عبد الهادي، مدير عام مكتب المحافظ، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف جنيه، فيما حصلت الوحدة المحلية لحي الكوثر على المركز الثاني، وتسلم إسماعيل إبراهيم خليل، شهادة تقدير ومبلغ 12 ألف جنيه، فيما جاءت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما في المركز الثالث، وتسلمت هويدا الشافعي، رئيس المدينة، شهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وفي فئة أفضل إدارة، حصلت إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة على المركز الأول، وتسلم درع الجائزة وشهادة التقدير الدكتور الطاهر موهوب، مدير الإدارة، بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه، وحصل المركز التكنولوجي بحي شرق سوهاج على المركز الثاني، وتسلمت شهادة التقدير صفاء عبد الله محمد، مدير المركز، وجائزة مالية قدرها 7 آلاف جنيه، فيما جاءت إدارة التخطيط بمركز ومدينة أخميم في المركز الثالث، وتسلم شهادة التقدير أبو النصر شعراوي، مدير الإدارة، وجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

أما فئة أفضل موظف، حصل على المركز الأول عاطف محمد أحمد، بديوان عام المحافظة، وتسلم شهادة تقدير وجائزة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه، كما حصل على المركز الثاني نورا شوقي حنا، من الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة، وتسلمت شهادة تقدير، وجائزة مالية قدرها 4 آلاف جنيه، فيما حصل خالد محمد عبد الحكيم، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على المركز الثالث، وتسلم شهادة تقدير وجائزة مالية 3 آلاف جنيه.

وفي فئة أفضل "عامل/ سائق" حصل على المركز الأول السائق أحمد رجب مصطفى، بديوان عام المحافظة، وتسلم شهادة تقدير ومبلغ 5 آلاف جنيه، كما حصل رجب عبد الرحمن ربيعي، السائق بحي الكوثر على جائزة المركز الثاني، وتسلم شهادة تقدير ومبلغ 4 آلاف جنيه، فيما حصل علاء الدين محمد محمود، العامل بمركز ومدينة طما، على المركز الثالث، وتسلم شهادة تقدير ومبلغ 3 آلاف جنيه.