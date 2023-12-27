جانتس: التمزق بيننا هو الوقود الذي يشعله أعداؤنا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال عضو مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنهم سيواصلون استهداف البنى التحتية والأنفاق والحرب ستستمر وتتوسع.

وأشار جانتس إلى أن الوضع بالحدود الشمالية مع لبنان يلزمهم بالعمل نحو حل سياسي وإن لم يتم ذلك فجيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز للعمل، موضحا أنه في الأيام الأخيرة هناك من يسمح لنفسه بالعودة لـ6 أكتوبر والإضرار بالحرب.

ولفت جانتس إلى أن التمزق بينهم هو الوقود الذي يشعله "أعداؤهم"، مضيفا: "هناك من يسمح بالطعن في قادة الجيش الذين يضحون بأنفسهم من أجلنا".

وأكد جانتس على أنهم يواجهون تحديا لم يسبق وأن واجهوه منذ إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، مُتبعا: "نحن بالحكومة من باب شراكة المصير والجميع ينتظر منا أن نكون موحدين".

وأكد عضو مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي على أن حضوره حفلا بينما تتواصل المعركة في غزة لم يكن قرارا صحيحا.

ونوّه جانتس إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عمليته بغزة بقوة وستكون الخطوات التالية في المعركة أيضا قوية وعميقة ومفاجئة.