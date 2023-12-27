طرق سداد شقق الإسكان المتميز بـ "العبور وأسيوط" الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يتساءل راغبي التقديم في شقق الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة وأسيوط الجديدة عن توفير طريقة سداد خاصة بالتمويل العقاري أم أن التقسيط على 7 سنوات هي الطريقة الوحيدة.

ووفقا لكراسة شروط حجز شقق الإسكان المتميز، يوجد إمكانية سداد حاجزى شقق المشروع باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70%، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان فقط وفقًا للقواعد المعمول بها، حيث تتراوح الفائدة حاليا بين 22% وحتى 24%.

كما يتم الالتزام بسداد أي مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري وذلك بعد سداد ما قيمته يمثل 30% من قيمة الشقة، بجانب المصاريف الإدارية التي تصل لـ2.5%.

ويتم طرح 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترا.

الوحدات المطروحة ستكون بنظام أسبقية الحجز عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان اضغط هنا، والذي أتاح كراسة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

وجاءت تفاصيل السداد على النحو التالي:

1 - مدينة العبور الجديدة

تضم مدينة العبور الجديدة شقق بمساحات 89 و92 مترا مربعا، بسعر 7245 جنيها للمتر، وبمقدم 60 ألف جنيه

وسجلت الشقة الـ 90 مترا 684 ألف جنيه، يتم سداد 60 ألف جنيه جدية حجز، ثم استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، حيث يتم سداد 87 ألف جنيه، ثم وقت العاقد يتم سداد 68 ألف جنيه.

وبالتالي يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة ويتبقى 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات ويكون القسط الربع سنوى لو السداد على 3 سنوات 58 ألف جنيه، ولو السداد على 5 سنوات يكون 42 ألف جنيه، وعلى 7 سنوات يكون 35 ألف جنيه.

2- مدينة أسيوط الجديدة:

في مدينة أسيوط الجديدة تكون المساحة 63 متر وهى مساحة موحدة لكل الوحدات، وسجل سعر المتر 6520 جنيه، حيث بلغت قيمة الوحدة 410 ألف جنيه، وجدية الحجز 50 ألف جنيه.

ويتم بعد التخصيص استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، حيث يتم سداد 38 ألف جنيه، ثم وقت الاستلام يتم سداد 41 ألف جنيه.

وبالتالي يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة ويتبقى 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات ويكون القسط الربع سنوى لو السداد على 3 سنوات 35 ألف جنيه، ولو السداد على 5 سنوات يكون 25 ألف جنيه، وعلى 7 سنوات يكون 21 ألف جنيه