اغتصاب جماعي وانتشار الأمراض.. أحمد موسى يكشف الأوضاع بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى مستجدات ما يحدث في السودان حاليا.

وأكد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن هناك كارثة تحدث في السودان والتي قد يحدث بها تقسيما قريبا، ومعاناة من أمراض وكوارث، ونزوح نحو 8 ملايين، و1.5 مليون هاجروا، بينهم نحو 400 ألف دخلوا مصر والباقي تم توزيعهم على الدول المجاورة.

وأوضح موسى أن الوضع في السودان خطير للغاية والعالم لا ينتبه، والخارجية المصرية طالبت جميع المواطنين المصريين في السودان بالعودة إلى مصر، سواء المتواجدين في المناطق الآمنة وغيرها، بالإضافة إلى التشديد على عدم العودة خلال تلك الفترة.

وتابع موسى: هناك عمليات اغتصاب جماعية تحدث في السودان وسرقات ونهب والكوليرا انتشرت في مناطق عديدة، والمباني تحولت لمناطق نزوح وإيواء وصل عددهم نحو 20 مليون مواطن، والسودان تعتبر أهم بلد في العالم بالنسبة لمصر.

وتابع موسى: قد يحدث تقسيم للسودان ويؤسس عبد الفتاح البرهان حكومة، ويؤسس حميدتي حكومة أخرى، بالتزامن مع إلغاء مؤسسة الإيجاد لقاء حميدتي والبرهان لوضع كل طرف شروطه.

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