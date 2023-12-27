غانتس: الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان يجب أن يتغير وإن وقت الدبلوماسية ينفد

اشار عضو مجلس حرب في الحكومة الاسرائيلية بيني غانتس إن الجيش سيواصل استهداف البنى التحتية والأنفاق في قطاع غزة والحرب ستستمر وتتوسع.

وأوضح غانتس خلال مؤتمر صحفي، أن "الوضع بالحدود الشمالية يلزم بالعمل نحو حل سياسي وإن لم يتم ذلك فالجيش الاسرائيلي جاهز للعمل". واكد بان "الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان يجب أن يتغير"، وشدد على ان "وقت الحل الدبلوماسي بدأ ينفد، إذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية من أجل منع إطلاق النار على سكان شمال إسرائيل وإبعاد حزب الله عن الحدود، سيفعل الجيش الإسرائيلي ذلك".

وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة هناك من يسمح لنفسه بالعودة لـ6 تشرين الاول والإضرار بالحرب، ولفت الى ان "هناك من يسمح بالطعن في قادة الجيش الاسرائيلي الذين يضحون بأنفسهم من أجلنا".