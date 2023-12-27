القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات لأول مرة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، استهداف قوة إسرائيلية خاصة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

ولفتت إلى استهداف طائرة مروحية بصاروخ «سام 18» في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. وأفادت بأن عناصرها يدكون تجمعات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما ذكرت أنها استهداف 7 آليات إسرائيلية بقذائف «الياسين 105» في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، مؤكدة إيقاع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

واوضحت إن عناصرها استهدفوا الأربعاء، دبابة وناقلة جند إسرائيليتين شمال مدينة خانيونس بقذائف «الياسين 105».

وفي وقت سابق، أفادت «القسام» عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، باستهداف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عناصرها تمكنوا من استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، معلنة تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في نفس المنطقة.

وأوضحت أن عناصرها دكّوا تجمعين لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.