أفادت بلدية كريات شمونة، بأنه "يجب على من يوجد في كريات شمونة بالبقاء هذه الليلة بالقرب من المناطق المحمية والامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والجيش الإسرائيلي".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية "كريات شمونة": تعليمات لمن بقي في المستوطنة بالبقاء هذه الليلة بالقرب من المناطق المحمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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