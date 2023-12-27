السفارة الروسية في الدنمرك: روسيا اتهمت 6 دنمركيين بالمشاركة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت السفارة الروسية في الدنمرك، في بيان، أن "روسيا اتهمت ستة دنمركيين بالمشاركة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا كمرتزقة أجانب".
ولفتت السفارة، الى أن "الاتهامات تأتي في أعقاب تحقيق للسلطات الروسية بشأن تجنيد ومشاركة مرتزقة أجانب، ويواجه الدنمركيون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما وفقا لقانون العقوبات في روسيا الاتحادية."
وذكرت أن "20 دنمركيا موجودون على لائحة لمشاركتهم في الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفة أنها "تواصلت مع وزارة الخارجية الدنمركية".
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