انت الان تتابع خبر "نمر" يتجول داخل ملعب برشلونة.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويأتي ظهور هذا النمر، بعد ساعات من وصول المهاجم البرازيلي الصاعد فيتور روكي إلى برشلونة تمهيدا للانتقال إلى البارسا.

ويُعرف اللاعب صاحب الـ18 عاما بلقب "النمر"، وعلى الأرجح سيتم استخدام هذا النمر الحقيقي في تقديمه.

وكان مهاجم أتلتيكو بارانينسي السابق، البالغ من العمر 18 عاما، وصل إلى برشلونة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء برفقة أسرته.

وكان من المنتظر وصول المهاجم السابق لأتلتيكو باراناينسي، الذي وقع على عقد مع البرسا لثمانية مواسم وبشرط جزائي يصل إلى 500 مليون يورو، في الصيف المقبل.

لكن مشكلات الفريق الهجومية ومعاناته في تسجيل الأهداف وكذلك إصابة لاعب الوسط غافي، أسرع من عملية انضمامه لستة أشهر.

وقد يشارك المهاجم الصاعد في أول مباراة له مع برشلونة في العام الجديد أمام لاس بالماس يوم 4 يناير/كانون ثان.