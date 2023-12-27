انت الان تتابع خبر الخارجية السودانية تكشف أسباب عدم عقد لقاء البرهان مع حميدتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان لها أن "البرهان قد أبدى موافقته رسميا لرئاسة إيغاد على عقد اللقاء وكان مستعدا للمغادرة إلى جيبوتي مساء الأربعاء، حتى تم الإعلان عن تأجيل اللقاء ظهر اليوم".

واضافت: "تتأسف حكومة السودان لمماطلة قوات الدعم السريع في تحكيم صوت العقل ويتضح ذلك من عدم استجابتهم لحضور اجتماع الغد".



وأكدت أنه "سيتم التنسيق مجددا لعقد اللقاء خلال كانون الثاني المقبل".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم المنظمة الحكومية المعنية بالتنمية "إيغاد"، أن المنظمة تعمل على تنسيق اجتماع بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاً عنيفاً بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان الماضي.

