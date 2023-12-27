انت الان تتابع خبر لا تثقوا بـ"ChatGPT".. خبير ذكاء اصطناعي يحذر! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مايك وولدريدغ، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد قوله، إن "مشاركة الأسرار والبيانات الشخصية الخاصة مع "تشات جي بي تي" سيكون "أمرا غير حكيم على الإطلاق، لأن أي شيء يتم الكشف عنه لهذا الروبوت يمكن استخدامه في تدريب الإصدارات المستقبلية منه".وأضاف: "يجب على المستخدمين أيضاً ألا يتوقعوا أن يحصلوا على إجابات متوازنة لأسئلتهم واستفساراتهم لأن التكنولوجيا ستخبرك بما تريد سماعه".

وأشار خبير الذكاء الاصطناعي إلى أن "الكثير من البشر يتوقعون من أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تظهر لهم التعاطف وتجيبهم عن أسئلتهم بالمنطق والوعي، مبيناً أن "الذكاء الاصطناعي ليس لديه أي وعي أو تعاطف".

وتابع: "يجب أن يعلم الجميع أن أي شيء يقولونه لـ(تشات جي بي تي) سيستخدم في تدريب الإصدارات المستقبلية منه، وأنهم لن يتمكنوا من حذف أي معلومات قاموا بإخباره بها".

وكان متحدث باسم OpenAI، الشركة المطورة لـ ChatGPT: كشف في نيسان الماضي، "عملنا على إيقاف حفظ الدردشة.. وبالتالي لن يتم استخدام المحادثات عند تعطيل سجل الدردشة لتدريب نماذجنا وتحسينها".

وسبق أن أشارت OpenAI إلى أن "هناك 100 مليون شخص حول العالم يستخدمون الروبوت الشهير كل أسبوع".

