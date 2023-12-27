انت الان تتابع خبر بعد طرد دبلوماسيين من باكو.. فرنسا ترد بالمثل على أذربيجان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان أن "باريس تنفي بشكل قاطع المزاعم التي قدمتها أذربيجان لتبرير قرارها" بشأن الدبلوماسيين الفرنسيين المتهمين بالقيام بأنشطة "تتعارض مع وضعهما".

ونقلت "فرانس برس" عن الخارجية الفرنسية إنها "استدعت سفيرة أذربيجان لدى فرنسا الأربعاء لإبلاغها القرار".



ويوم الثلاثاء، أعربت باكو عن "احتجاج شديد على تصرّفات اثنين من موظفي السفارة الفرنسية بما يتعارض مع وضعهما الدبلوماسي"، وأمهلتهما 48 ساعة لمغادرة البلد".

في الأشهر الأخيرة، اتهمت أذربيجان فرنسا بـ"زعزعة استقرار" منطقة القوقاز من خلال تقديم المساعدة لأرمينيا، خصم باكو التي تعد باريس من الداعمين التاريخيين لها".

وفي تشرين الثاني الماضي، اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باريس "بتشجيع "حروب جديدة" من خلال تسليح أرمينيا".

