انت الان تتابع خبر قبيل انطلاق كأس آسيا.. اليابان تتلقى ضربة قوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن شأن إصابة النجم الياباني أن تحرمه من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس آسيا التي تستضيفها قطر مطلع العام المقبل.

وقال دي زيربي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برايتون وتوتنهام المقررة غدا الخميس في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي: "غدا سيكون لدينا أكثر أو أقل من 10 لاعبين مصابين، وربما ثمانية، لكن اللاعبين الآخرين سيغيبون لبعض الوقت".



وأضاف "ميتوما أحدهما. سيغيب ميتوما لستة أسابيع تقريبا".

وتنطلق بطولة كأس آسيا في قطر في 12 كانون الثاني المقبل وستلعب اليابان، الفائزة باللقب أربع مرات، في المجموعة الرابعة مع إندونيسيا والعراق وفيتنام.

وتبدأ اليابان مبارياتها ضد فيتنام في الدوحة في 14 كانون الثاني.