شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: زيادة المساعدات لأوكرانيا لن يغير مسار الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن الأموال الإضافية التي خصصها الغرب لأوكرانيا لن تغير من مسار الأحداث في "العملية العسكرية الخاصة".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بيسكوف، قوله "نحن نمضي قدما في العملية العسكرية، بالنسبة لنا الأمر المهم هو تحقيق الأهداف الموضوعة أمامنا".

20 مليار دولار

جاءت تصريحات بيسكوف، تعليقًا على خطط الطوارئ التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي ستوفر مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وأكد أنه هذه الأموال تخصص على حساب اقتصادات الاتحاد الأوروبي، التي تمر بالفعل بأوقات صعبة، مصرحًا: يتم تخصيص هذه الأموال على حساب الصناعات في الاتحاد الأوروبي وعلى حساب مستقبل دوله.

وأضاف بيسكوف "بالطبع، نفهم أن الاتحاد الأوروبي يشهد تناقضات خطيرة للغاية بداخله بشأن قضية مواصلة تخصيص الأموال، مؤكدًا أن هذه الأموال مخصصة لدعم نظام ينفقها لأغراض غير معروفة وبكفاءة غير معروفة.