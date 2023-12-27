هجوم روسي يقطع كهرباء خيرسون

أطلقت روسيا ما يقرب من 50 طائرة دون طيار من طراز شاهد على أهداف في أوكرانيا، وقصفت محطة قطار حيث تجمع أكثر من 100 مدني للحاق بالقطار إلى كييف، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون. وأدى القصف إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء مدينة خيرسون الجنوبية.

وجاء القصف الجوي بعد يوم من إلحاق طائرات حربية أوكرانية أضرارا بسفينة روسية راسية في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم في الوقت الذي يكافح فيه جنود الجانبين لتحقيق تقدم كبير على طول خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

استهداف البنية

وشنت قوات الكرملين قصفًا مدفعيًا وطائرات دون طيار على منطقة خيرسون، بينما كان حوالي 140 مدنيًا ينتظرون قطارًا في عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وفقًا لوزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو. وأدى القصف إلى مقتل شرطي وإصابة ضابطي شرطة آخرين إضافة إلى مدنيين اثنين. وقال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين إن الهجوم على منطقة خيرسون وعاصمتها أصاب مناطق سكنية ومركزًا تجاريًا، إضافة إلى ضرب شبكة الكهرباء، مما ترك حوالي %70 من الأسر في مدينة خيرسون دون كهرباء خلال برد الشتاء. وأضاف أنه ليس من الممكن على الفور تقدير الموعد المحتمل لاستعادة الكهرباء.

وكان استهداف البنية الأساسية للطاقة أيضًا بمثابة تكتيك روسي في الشتاء الماضي، عندما حاولت كسر معنويات الأوكرانيين من خلال حرمانهم من التدفئة والمياه الجارية.