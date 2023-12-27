يناير موعدا للقاء البرهان وحميدتي

أكدت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) بجيبوتي تأجيل اللقاء المرتقب، الذي دعت إليه قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وسط تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، بعد إعلان اكتمال ترتيبات الاجتماع.

وذكرت مصادر في قمة «إيغاد» أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي لموعد محدد في يناير سيعلن لاحقا، وذلك لأسباب فنية.

بلا أسباب

بينما قال مصدر بمجلس السيادة السوداني إن جيبوتي، وهي الرئيس الحالي لـ«إيغاد»، أكدت أن حميدتي غير جاهز للقاء البرهان، حسب قوله.

جاء ذلك بعدما أفاد مصدر سوداني، في وقت سابق اليوم، بأن «إيغاد» أبلغت السلطات السودانية بعدم حضور حميدتي الاجتماع من دون إبداء أسباب.

لكن الناطق الرسمي باسم الدعم السريع، الفاتح قرشي، أكد لـ«إحدى الوسائل الإعلامية» أن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، وأعلن التزام قواته بالمواعيد التي حددتها «إيغاد».

كما لفت إلى أن كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي لقاء البرهان غير صحيح تماما، وذلك بعدما أفاد مصدر سوداني، نقلا عن «إيغاد» في وقت سابق، بأنه تمت تهيئة الأجواء للقاء طرفي الصراع، وعقد اجتماع مثمر بينهما الخميس.