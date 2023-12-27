الأمريكيون لا يثقون بأحزابهم السياسية لاختيار مرشح رئاسي

أظهر استطلاع للرأي أجرته AP-NORC أن الأمريكيين يشعرون بالاستياء من العملية الانتخابية الأولية ولا يثقون بالأحزاب السياسية الرئيسية.

ومع اقتراب الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري من البدء، فإن العديد من الجمهوريين غير متأكدين من أنه سيتم فرز الأصوات بشكل صحيح في منافستهم، مع انتشار التشاؤم حول مستقبل كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وتم إجراء الاستطلاع الذي شمل 1074 شخصًا بالغًا في الفترة من 30 نوفمبر إلى ديسمبر.

تشاؤم

ويقول نحو ربع البالغين في الولايات المتحدة إنهم يثقون «قليلا فقط» أو «لا يثقون على الإطلاق» في أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتمتعان بعملية عادلة لاختيار مرشح رئاسي. ويتمتع حوالي نصف المستقلين بهذا المستوى المنخفض من الثقة في عمليات كلا الحزبين، مقارنة بربع الجمهوريين و%19 من الديمقراطيين.

ويقول أقل قليلا من نصف البالغين في الولايات المتحدة – %46 – إنهم متشائمون بشأن الطريقة التي يتم بها اختيار زعماء البلاد.

ويشعر نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة بالتشاؤم بشأن مستقبل الحزب الجمهوري، بما في ذلك ثلث الجمهوريين و%45 من المستقلين. وأظهر الاستطلاع أن %45 من البالغين الأمريكيين متشائمون بشأن مستقبل الحزب الديمقراطي، بما في ذلك حوالي ربع الديمقراطيين و%41 من المستقلين.

الفرز

ويقول حوالي ثلث الجمهوريين إن لديهم «قدرًا كبيرًا» أو «قدرًا لا بأس به» من الثقة في أن الأصوات في الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري سيتم فرزها بشكل صحيح. وأفاد حوالي ثلاثة من كل 10 جمهوريين عن قدر «معتدل» من الثقة، ويقول %32 إنه «ليس لديهم سوى القليل من الثقة» أو «لا يتمتعون بأي ثقة على الإطلاق». في المقابل، فإن %72 من الديمقراطيين لديهم ثقة عالية في أن حزبهم سوف يحسب الأصوات بدقة في منافساته التمهيدية. كما أن الديمقراطيين أكثر احتمالاً قليلاً من الجمهوريين أن يتمتعوا بمستوى عالٍ من الثقة في دقة فرز أصوات الحزب الجمهوري.

ولا يزال الجمهوريون متشككين على نطاق واسع بشأن احتساب الأصوات بدقة – في المنافسات المبكرة أو بعدها.

ويقول حوالي ربع الجمهوريين إن لديهم على الأقل «قدرًا كبيرًا» من الثقة في أن الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 سيتم فرزها بدقة، وهو أقل بكثير من الديمقراطيين. ويعتقد أقل بقليل من نصف البالغين في الولايات المتحدة بشكل عام (%46) نفس الشيء، وهو ما يتماشى مع استطلاع AP-NORC الذي أجري في يونيو.

وتأتي الشكوك بين الجمهوريين بعد سنوات من قيام الرئيس السابق دونالد ترمب بإلقاء اللوم زورا على خسارته عام 2020 على تزوير الانتخابات. وقال مسؤولو الانتخابات الفيدراليون ومسؤولو الولاية والمدعي العام لترمب إنه لا يوجد دليل موثوق به على أن الانتخابات ملوثة. كما تم رفض مزاعم الرئيس السابق بالاحتيال بشكل قاطع من قبل المحاكم، بما في ذلك القضاة الذين عينهم ترمب.

الأحزاب

وحتى أولئك الذين يتعاطفون مع الحزبين السياسيين لا يشعرون بالارتياح بشأن من ترشحه منظماتهم. وقد وجد الاستطلاع مؤخرًا أن الديمقراطيين والجمهوريين كليهما ليسا واثقين بشكل خاص من أن الانتخابات التمهيدية ستؤدي إلى مرشح قادر على الفوز في الانتخابات العامة في نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الشكوك لدى كلا الجانبين في أن المرشحين الناشئين سيمثلون وجهات نظر أحزابهم أو الأمريكيين بشكل عام. ويقول ثلاثة فقط من كل 10 ديمقراطيين إنهم واثقون من أن عملية الحزب الديمقراطي ستؤدي إلى مرشح تمثل آراؤه معظم الأمريكيين.

و يعتقد حوالي ربع الديمقراطيين أن العملية ستنتج مرشحًا تمثل آراؤه آرائهم. وبالمثل، يقول حوالي ثلاثة من كل 10 جمهوريين إن عملية الحزب الجمهوري ستنتج مرشحًا يمثل أغلبية الأمريكيين. يتوقع حوالي ثلث الجمهوريين أن يحصلوا على مرشح تمثل آراؤه آراءهم.

أبرز نتائج الاستطلاع:

انعدام الثقة على نطاق واسع في كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين بين البالغين الأمريكيين بشكل عام.

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الديمقراطيون والجمهوريون كلاهما ليسا واثقين بشكل خاص من أن الانتخابات التمهيدية لحزبيهما ستؤدي إلى مرشح قادر على الفوز في الانتخابات العامة في نوفمبر

يقول نحو ربع البالغين في الولايات المتحدة إنهم يثقون «قليلا فقط» أو «لا يثقون على الإطلاق» في أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتمتعان بعملية عادلة لاختيار مرشح رئاسي.

يقول أقل قليلا من نصف البالغين في الولايات المتحدة – %46

إنهم متشائمون بشأن الطريقة التي يتم بها اختيار زعماء البلاد.