أسباب تأخر انضمام السويد إلى الناتو

تترقب السويد موافقة الجمعية العامة بكامل هيئتها لتنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أن أعطت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي الضوء الأخضر لبروتوكول عضوية الدولة الشمالية في التحالف العسكري.

وتخلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتراضه على عضوية السويد خلال قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو، لكن الأمر استغرق عدة أشهر لإرسال مشروع القانون إلى البرلمان للتصديق عليه، وأسابيع حتى أعطت اللجنة البرلمانية موافقتها.

التخلي عن الحياد

وتخلت السويد وفنلندا عن حيادهما الذي استمر لعقود من الزمن وسعتا للحصول على العضوية في الناتو وسط مخاوف أمنية متزايدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في وقت سابق من هذا العام، بعد أن صدق البرلمان التركي على طلبها. ولم تعلن المجر، وهي الدولة الوحيدة الأخرى التي تعارض انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، عن الموعد المحتمل لتصديق البلاد على المعاهدة.

فيما يلي نظرة على المشكلات التي أخرت انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، ولماذا وافقت تركيا أخيرًا على العرض وما يمكن توقعه بعد ذلك:

معارضة تركيا للعضوية

وتنبع معارضة تركيا لعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي من اعتقادها بأن الدولة الشمالية كانت متساهلة للغاية تجاه مؤيدي المسلحين الأكراد والجماعات الأخرى في السويد التي تعتبرها أنقرة تهديدات أمنية. ومن بين هؤلاء أشخاص مرتبطون بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردًا منذ 39 عامًا في تركيا، وأشخاص يُزعم أن لهم صلات بمحاولة انقلاب عام 2016 ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتوصلت تركيا والسويد وفنلندا إلى اتفاق العام الماضي لمعالجة المخاوف الأمنية لأنقرة، واتخذت السويد بعد ذلك خطوات لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، مما يجعل دعم المنظمات المتطرفة يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

وبينما عززت السويد قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب لمعالجة المخاوف الأمنية لأنقرة، وافق الناتو على إنشاء منسق خاص لمكافحة الإرهاب وعين الأمين العام المساعد توم جوفوس في هذا المنصب.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في اجتماع قمة الحلف في يوليو إن السويد وافقت على «الدعم النشط للجهود الرامية إلى تنشيط عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي». أعلنت السويد أنها ستسعى إلى تحسين الترتيبات الجمركية واتخاذ خطوات لتنفيذ السفر الأوروبي دون تأشيرة للمواطنين الأتراك.

شراء الطائرات المقاتلة

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ربط أردوغان علنًا عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بجهود أنقرة لشراء طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-16، كما دعا كندا وحلفاء الناتو الآخرين إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا.

وخلال مناقشة في اللجنة البرلمانية، شكك المشرع المعارض أوغوز كان ساليسي فيما إذا كانت الحكومة قد تلقت ضمانات من الولايات المتحدة بشأن بيع طائرات F-16.

وتدعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب تركيا لشراء طائرات F-16، لكن هناك معارضة قوية داخل الكونجرس الأمريكي لبيع أسلحة لتركيا. تريد تركيا شراء 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16 ومعدات تحديث لأسطولها الحالي.

ماذا يحدث الآن

وتمهد موافقة اللجنة البرلمانية الطريق أمام مناقشة بروتوكول انضمام السويد والمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة. وبعد ذلك يجب أن يوقع عليه أردوغان ليصبح ساري المفعول. ولم يتضح متى ستناقش الجمعية بكامل هيئتها مشروع القانون.

ويحظى حزب أردوغان الحاكم وحلفاؤه بالأغلبية في البرلمان المؤلف من 600 مقعد. ومع ذلك، قال أردوغان إن القرار يقع على عاتق المشرعين. ولا يزال الحلفاء القوميون في حزبه الحاكم يشعرون بعدم الارتياح تجاه عضوية السويد ويتهمون أعضاء الناتو باللامبالاة تجاه التهديد الذي يشكله حزب العمال الكردستاني لتركيا.