فرنسا تطرد دبلوماسيين أذربيجانيين.. "غير مرغوب فيهم"

ياسر رشاد - القاهرة - طردت فرنسا، اليوم الأربعاء، اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار المعاملة بالمثل بعدما أعلنت باكو، أمس، اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين شخصين غير مرغوب فيهما، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تنفي باريس بشكل قاطع المزاعم التي قدمتها أذربيجان لتبرير قرارها" بشأن الدبلوماسيين الفرنسيين المتهمين بالقيام بأنشطة "تتعارض مع وضعهما".

وقالت وزارة الخارجية في أذربيجان، أمس، إن اثنين من موظفي السفارة الفرنسية شخصان غير مرغوب فيهما بسبب «سلوك لا يليق بوضعهما الدبلوماسي».

وقالت الوزارة إنها استدعت السفير الفرنسي لتقديم شكوى، دون الكشف عن تفاصيل حول الواقعة التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.